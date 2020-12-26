Молдавская делегация встретилась с председателем “Справедливой России” (ФОТО)

В продолжение рабочей поездки в Москву Игорь Додон вместе с председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный провел встречу с председателем политической партии “Справедливая Россия” Сергеем Мироновым.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Партией социалистов Республики Молдова, ведущей левой партии нашей страны, и “Справедливой Россией”, одной из самых влиятельных левых партий РФ.
В этом контексте говорили о начинающихся в наших странах избирательных кампаниях. Так, в Российской Федерации 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу восьмого созыва, а в Республике Молдова очень высока вероятность проведения досрочных выборов в парламент в течение следующего года, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Кроме того, шла речь о возможности поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса, которая сейчас начала применяться в Российской Федерации, а также в некоторых зарубежных странах.
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