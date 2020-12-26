Молдавская делегация встретилась с председателем “Справедливой России” (ФОТО)

В этом контексте говорили о начинающихся в наших странах избирательных кампаниях. Так, в Российской Федерации 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу восьмого созыва, а в Республике Молдова очень высока вероятность проведения досрочных выборов в парламент в течение следующего года, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.