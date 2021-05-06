Молдавская делегация в Минске встретилась с представителями нашей диаспоры в Беларуси

Участники беседы говорили о социальной защите молдаван, проживающих в Беларуси, о взаимном признании водительских прав и дипломов, о том, как можно поощрять участие в экономических проектах в стране и продвигать культурные ценности и традиции молдаван.

Зинаида Гречаный ответила на вопросы представителей диаспоры и сообщила им, что обсуждала с белорусскими официальными лицами тему строительства посольства Молдовы в Минске. Это значительно повысит степень защиты молдаван, проживающих в Беларуси, уверена спикер.

Она также поздравила наших соотечественников с Пасхальными праздниками и поблагодарила их за то, что они достойно представляют нашу страну в Республике Беларусь, а уважение к нашим национальным традициям поддерживает их связь со своей Родиной.

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