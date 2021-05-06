Молдавская делегация посетила знаменитый минский Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (ФОТО)

В крипте храма захоронены останки трех неизвестных солдат, павших в трёх войнах: Отечественной 1812 года, Первой Мировой и Великой Отечественной.

– Возможно, кто-то из них был уроженцем Молдовы. В память о них мы заложили в крипте храма капсулу с землей с могил граждан Молдовы, воевавших в Беларуси, и граждан Беларуси, воевавших и освобождавших Молдову. Вечная слава героям! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.