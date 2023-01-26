Молдавская биатлонистка заняла 7-е место на чемпионате Европы

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Биатлонистка Алина Стремоус заняла 7-е место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы в Швейцарии.

С двумя штрафными минутами 27-летняя спортсменка прошла дистанцию на 56,2 секунды дольше, чем чемпионка Европы итальянка Микела Каррара. На прошлом ЧЕ Алина Стремоус заняла 2-е место. Другая биатлонистка из Молдовы, Анна Гиленко, заняла 63-е место, передаёт ipn.md.

В индивидуальной гонке среди мужчин на 20 км представитель Молдовы Максим Макаров занял 10-е место. Павел Магазеев финишировал 16-ым, Михаил Усов – 43-им, а его брат Андрей – 60-ым.

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