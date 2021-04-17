Молдаванка пыталась пересечь границу, спрятав в молитвеннике фальшивый паспорт

Молдаванка пыталась пересечь границу, спрятав в молитвеннике фальшивый паспорт

20-летнюю гражданку Молдовы задержали с поддельным документом в пункте пропуска “Стынка-Яссы”.

При проверке в ручной клади женщины нашли молитвенную книгу, между страниц которой находился румынский паспорт. Как выяснилось, документ был поддельным, пишет unimedia.info.

Женщина призналась, что купила паспорт в Чехии и заплатила за него 300 евро. Полиция разбирается во всех деталях инцидента.

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