Молдаванину запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевской ленточки

Молдаванину запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевской ленточки

Украинские пограничники запретили гражданину Молдовы въезд в страну из-за георгиевской ленточки, которая была привязана к передней панели его автомобиля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственной пограничной службы страны.

По данным ведомства, инцидент произошел в Винницкой области на пункте пропуска «Могилев Подольский». Силовики заметили ленту во время осмотра машины и сообщили о находке в Национальную полицию и Службу безопасности Украины (СБУ).

Позже молдаванину выписали административный протокол за демонстрацию запрещенной символики. Он не сможет посещать Украину в течение как минимум трех лет, пишет lenta.ru.

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