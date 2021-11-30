Молдаванина задержали за организацию уличных гонок в Италии (ВИДЕО)

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Молдаванину, украинцу и двум итальянцам грозит лишение свободы за организацию уличных гонок. Одну из них они показывали в прямом эфире в соцсети. Среди зрителей были сотрудники правоохранительных органов.

Всё произошло в итальянском городе Молинелла, передаёт echipa.md. Правоохранители идентифицировали и задержали организаторов гонок. В ходе обысков были обнаружены около 40 незаконно модифицированных транспортных средств.

Среди задержанных: двое итальянцев в возрасте 19 и 22 лет, 27-летний украинец и 22-летний молдаванин. Им грозит до 3 лет тюрьмы и штраф в размере от 25 тыс. до 100 тыс. евро. Участникам гонок также грозит уголовная ответственность.

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