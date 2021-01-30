Молдаванина с поддельными правами не впустили в соседнюю страну

Молдаванина с поддельными правами не впустили в соседнюю страну

В пункте пропуска “Скуляны-Яссы” для проверки остановили автомобиль Audi. В салоне в качестве пассажира находился 19-летний гражданин Молдовы.

У молодого человека обнаружили водительские права, выданные британскими властями. Пограничники установили, что документ не соответствует условиям подлинности, пишет echipa.md.

Пассажир заявил, что в прошлом году посещал автошколу в Великобритании и не знает о каких-либо нарушениях. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md