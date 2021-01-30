Молдаванина с поддельными правами не впустили в соседнюю страну

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В пункте пропуска “Скуляны-Яссы” для проверки остановили автомобиль Audi. В салоне в качестве пассажира находился 19-летний гражданин Молдовы.

У молодого человека обнаружили водительские права, выданные британскими властями. Пограничники установили, что документ не соответствует условиям подлинности, пишет echipa.md.

Пассажир заявил, что в прошлом году посещал автошколу в Великобритании и не знает о каких-либо нарушениях. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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