Молдаванина с поддельным паспортом и незадекларированными украшениями остановили на въезде в Румынию

Молдаванина с поддельным паспортом и незадекларированными украшениями остановили на въезде в Румынию

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Албица-Яссы”. У водителя с гражданством Молдовы и Румынии обнаружили поддельное удостоверение личности и незадекларированные ювелирные изделия.

На КПП остановили 39-летнего владельца автомобиля Audi. При проверке в кармане его куртки было обнаружено 7 золотых колец, а в бумажнике – удостоверение личности, оформленное на другое лицо.

Как оказалось, документ фальшивый. Мужчина сказал, что его попросили доставить удостоверение в Литву. Он также заявил, что не знал о необходимости декларировать ювелирные украшения.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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