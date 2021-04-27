Молдаванина поймали за рулём разыскиваемого властями Бельгии автомобиля

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На КПП “Албица-Яссы” выявили автомобиль Toyota Auris, который разыскивался бельгийскими властями. За рулём машины был 32-летний гражданин Молдовы.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль числился в базе данных как находящийся в розыске с целью конфискации. Соответствующее распоряжение было выдано бельгийскими властями в марте этого года. Также выяснилось, что свидетельство о регистрации транспортного средства было поддельным, пишет publika.md.

Молдаванин рассказал, что перевозил машину из Бельгии по просьбе соотечественника и о каких-либо нарушениях не знал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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