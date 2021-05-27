Молдаванина поймали в Италии за кражу 120 головок пармезана

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Преступление произошло семь лет назад, однако подозреваемого удалось идентифицировать благодаря тесту ДНК только сейчас.

По данным итальянской прессы, полицейские установили, что в краже сыра участвовали двое. Один из преступников обронил окурок. В результате ДНК-теста удалось идентифицировать подозреваемого. Им оказался 40-летний гражданин Молдовы, передаёт protv.md.

Известно, что нанесённый ущерб составил 50 тысяч евро. Полиция выясняет все обстоятельства преступления и устанавливает личность второго подозреваемого.

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