Молдаванина поймали при попытке кражи из магазина в Италии

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Инцидент произошёл в Вероне.

Охранник заметил, как мужчина пытался спрятать в карманы взятые с полки аксессуары, и вызвал карабинеров. Правоохранители надели на нарушителя наручники и доставили в участок. Как выяснилось, пишет echipa.md, ранее 50-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, совершённые на территории Италии.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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