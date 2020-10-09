Молдаванина поймали при попытке кражи из магазина в Италии

Молдаванина поймали при попытке кражи из магазина в Италии

Инцидент произошёл в Вероне. 

Охранник заметил, как мужчина пытался спрятать в карманы взятые с полки аксессуары, и вызвал карабинеров. Правоохранители надели на нарушителя наручники и доставили в участок. Как выяснилось, пишет echipa.md, ранее 50-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, совершённые на территории Италии.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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