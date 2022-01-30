Молдаванина поймали при незаконном пересечении границы

Молдаванина поймали при незаконном пересечении границы

38-летнего уроженца села Данку Хынчештского района заметили в приграничной зоне, между сёлами Брезоая (Молдова) и Александровка (Украина). 

Мужчина сообщил, что с 2014 года живёт в селе Фуратовка Одесской области. Он превысил срок пребывания на территории соседней страны, а срок действия паспорта истёк. Вернуться домой гражданин решил незаконным способом.

Мужчину задержали на 72 часа. Случай задокументирован в соответствии со статьёй Уголовного кодекса РМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md