Молдаванина поймали при незаконном пересечении границы

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38-летнего уроженца села Данку Хынчештского района заметили в приграничной зоне, между сёлами Брезоая (Молдова) и Александровка (Украина).

Мужчина сообщил, что с 2014 года живёт в селе Фуратовка Одесской области. Он превысил срок пребывания на территории соседней страны, а срок действия паспорта истёк. Вернуться домой гражданин решил незаконным способом.

Мужчину задержали на 72 часа. Случай задокументирован в соответствии со статьёй Уголовного кодекса РМ.

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