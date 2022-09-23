Молдаванина, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, задержали в Украине

Молдаванина, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, задержали в Украине

25-летний уроженец Бессарабского района, объявленный в международный розыск в 2020 году, был задержан в Виннице.

По данным полиции, гражданин Молдовы был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 171, п.2 УК РМ “Изнасилование”. Предполагается, что в 2019 году он изнасиловал 15-летнюю девочку. В 2020 году Апелляционная палата Кагула приговорила его к 6 годам лишения свободы.

Подозреваемого экстрадировали и передали полицейским ИП Бессарабки.

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