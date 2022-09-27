Молдаванина на угнанном автомобиле задержали на границе

Молдаванина на угнанном автомобиле задержали на границе

21-летний гражданин Молдовы пытался выехать из Румынии на машине, которая находилась в международном розыске. Молодой человек заявил, что купил автомобиль у жительницы Васлуй и даже не подозревал, что он был угнан. 

Инцидент произошёл накануне на КПП “Албица”. Гражданин Молдовы перевозил автомобиль марки Mercedes, зарегистрированный во Франции. Во время проверки пограничники выяснили, что авто числится в базах данных как подлежащее конфискации властями Бельгии, передаёт protv.md.

Все обстоятельства выясняются.

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