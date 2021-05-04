Молдаванина на незарегистрированном авто поймали на границе

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Сотрудники Пограничной полиции Румынии выявили гражданина Молдовы, который пытался пересечь границу за рулём незарегистрированной машины.

Инцидент зарегистрировали на участке Хуши-Яссы. Пограничники остановили для контроля автомобиль Lexus. Вместо оригинальных номерных знаков на лобовом стекле авто был лист бумаги с написанными номерными знаками. Управлял транспортным средством 35-летний гражданин Молдовы и Румынии, пишет echipa.md.

Как выяснилось, машина была исключена из регистра транспортных средств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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