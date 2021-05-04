Молдаванина на незарегистрированном авто поймали на границе

Молдаванина на незарегистрированном авто поймали на границе

Сотрудники Пограничной полиции Румынии выявили гражданина Молдовы, который пытался пересечь границу за рулём незарегистрированной машины.

Инцидент зарегистрировали на участке Хуши-Яссы. Пограничники остановили для контроля автомобиль Lexus. Вместо оригинальных номерных знаков на лобовом стекле авто был лист бумаги с написанными номерными знаками. Управлял транспортным средством 35-летний гражданин Молдовы и Румынии, пишет echipa.md.

Как выяснилось, машина была исключена из регистра транспортных средств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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