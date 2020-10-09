Молдаванина на люксовом авто остановили на границе: машина числилась в розыске (ФОТО)

Молдаванина на люксовом авто остановили на границе: машина числилась в розыске (ФОТО)

На румынской границе остановили автомобиль, который фигурировал в базе данных как угнанный во Франции. Инцидент произошёл вчера утром в пункте пропуска “Албица”.

За рулём Audi Q8 2019 года выпуска находился 35-летний гражданин Молдовы. При проверке обнаружилось, что транспортное средство числилось в базах данных как разыскиваемое с целью конфискации. Водитель заявил, что не знал о том, что не имел права покидать территорию ЕС, пишет deschide.md.

Автомобиль был конфискован, проводится расследование.

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