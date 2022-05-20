Молдаванина экстрадировали из Венгрии: ему грозит тюремный срок за мошенничество

Молдаванина экстрадировали из Венгрии: ему грозит тюремный срок за мошенничество

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, 32-летнего мужчину подозревают в мошенничестве и подделке официальных документов. Он действовал вместе с тремя сообщниками. 

Согласно материалам дела, в 2014-2015 гг. подозреваемые наладили преступную схему. В частности, они подделали решения суда и удостоверение личности. Используя фальшивые документы, оформили куплю-продажу двух квартир в Кагуле, незаконно присвоив их себе. Впоследствии мужчины продали недвижимость за 16000 евро и 15000 евро соответственно. Общая сумма ущерба составила 840000 леев.

Уголовные дела в отношении сообщников задержанного находятся в производстве.

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