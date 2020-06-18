Молдаванин заплатил €170 за поддельный румынский документ, чтобы трудоустроиться во Франции

Молдаванин заплатил €170 за поддельный румынский документ, чтобы трудоустроиться во Франции

17 июня пограничники в пункте пропуска Джурджулешты остановили автобус “Кишинёв-Париж”. У пассажира, 29-летнего жителя района Единец, в сумке было обнаружено удостоверение личности, выданное румынскими властями. Дополнительная проверка показала, что документ поддельный.

Мужчина признался, что в феврале этого года купил удостоверение личности у незнакомого лица за 170 евро. Документ был нужен для трудоустройства во Франции.

Сомнительный документ был изъят и направлен на экспертизу. На имя мужчины составили акт о нарушении.

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