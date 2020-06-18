Молдаванин “зайцем” проскочил границу, чтобы повидаться с родственниками

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Гражданина Молдовы, который незаконно пересёк молдо-украинскую границу, объявили в розыск. В результате предпринятых мер нарушителя нашли меньше, чем за сутки.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 17 июня в селе Паланка Штефан-Водского района задержали пьяного мужчину. При себе у него не было ни одного документа. Полицейские установили, что речь идёт о 31-летнем местном жителе, который накануне незаконно пересёк границу.

Выяснилось, что он не первый раз нарушает закон. В прошлом году мужчина тайком попал в соседнюю страну, за что был привлечен к ответственности.

Молдаванин признался, что 16 июня он пересёк молдо-украинскую границу, чтобы повидаться с родственниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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