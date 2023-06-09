Молдаванин ввёз в страну драгоценный камень стоимостью 12 млн долларов

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37-летний мужчина, участник преступной организации «Патрон», был задержан.

Как было установлено, в конце прошлого года подозреваемый контрабандой провёз в Молдову камень муассанит в 1941 карат приблизительной стоимостью 12 000 000 долларов США. Драгоценность конфисковали и отправили на экспертизу.

Подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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