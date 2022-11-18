Молдаванин вербовал соотечественниц и отправлял оказывать интим-услуги в Германию

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30-летний житель Кишинёва проходит по уголовному делу, возбуждённому по факту сутенёрства.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемый и его сообщники, находящиеся за границей, привозили в Германию девушек из Молдовы и предлагали оказывать сексуальные услуги за плату. С каждого клиента работницы получали от 60 до 100 евро, а половину заработка отдавали “хозяевам”.

Подозреваемый был задержан вместе с одной жертв на КПП. Согласно законодательству, за сутенёрство ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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