Молдаванин в Италии сбил велосипедиста насмерть и скрылся с места ДТП

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Гражданина Молдовы задержали в Италии после того, как он сбил двух велосипедистов и скрылся с места аварии. В результате один из пострадавших скончался, а второго доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

По данным итальянских СМИ, 29-летний гражданин Молдовы, находясь за рулём автомобиля, сбил двух велосипедистов, но вместо того, чтобы оказать им помощь, покинул место ДТП. Вскоре правоохранители Италии его идентифицировали и задержали.

В ходе расследования автомобиль был обнаружен и конфискован. Выяснилось, что машина принадлежит его начальнику. Нарушитель использовал её без разрешения, передаёт unimedia.info.

Мужчине грозит тюремный срок.

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