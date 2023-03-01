Молдаванин устроил переполох на трассе в Италии: сбил двух девушек, снёс контрольный пункт и врезался в парапет

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Гражданин Молдовы устроил переполох на трассе в Италии. Он поссорился со своей возлюбленной, из-за чего на высокой скорости нёсся из Рима до Модены. По дороге мужчина снёс контрольный пункт полиции и сбил двух пешеходов. “Остановил” молдаванина парапет.

По данным газеты Corriere di Bologna, молдаванин поссорился со своей возлюбленной, после чего выехал на автотрассу А1 на автомобиле Volkswagen Passat. По дороге он снёс контрольный пункт полиции и сбил двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Одна из пострадавших получила серьёзные травмы, ей сделали операцию.

“Остановить” автомобиль удалось только парапету, в который молдаванин врезался, не справившись с управлением. Мужчина вышел из машины и попытался сбежать, однако правоохранители успели его задержать.

Тест на алкоголь оказался отрицательным. Правоохранители выяснили, что гражданин страдает психическим расстройством, а накануне прекратил назначенное ему лечение.

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