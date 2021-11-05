Молдаванин украл у москвички сумку ради выпивки

Молдаванин украл у москвички сумку ради выпивки

Инцидент произошёл накануне на одной из московских улиц.

Мужчина выхватил сумку из рук прохожей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре вора задержали, пишет echipa.md. 27-летний уроженец Молдовы находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина рассказал, что украл сумку, чтобы купить ещё одну бутылку выпивки.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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