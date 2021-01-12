Молдаванин скончался в результате жуткого ДТП в Италии

Молдаванин скончался в результате жуткого ДТП в Италии

Инцидент произошёл накануне. 30-летний гражданин Молдовы направлялся в город Тренто. По неизвестным причинам он не справился с управлением. Машина врезалась в забор. 

В результате автомобиль перевернулся, а наш соотечественник оказался зажат в салоне. Спасатели вызволили его, однако спустя несколько часов он скончался в больнице.

Как пишут местные СМИ, молдаванин жил с семьёй в Италии около 10 лет. Обстоятельства инцидента выясняются, пишет zugo.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md