Молдаванин скончался в результате жуткого ДТП в Италии

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Инцидент произошёл накануне. 30-летний гражданин Молдовы направлялся в город Тренто. По неизвестным причинам он не справился с управлением. Машина врезалась в забор.

В результате автомобиль перевернулся, а наш соотечественник оказался зажат в салоне. Спасатели вызволили его, однако спустя несколько часов он скончался в больнице.

Как пишут местные СМИ, молдаванин жил с семьёй в Италии около 10 лет. Обстоятельства инцидента выясняются, пишет zugo.md.

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