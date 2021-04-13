Молдаванин решил незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Киев

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Правоохранители заметили мужчину в нескольких километрах от границы. Он спешил покинуть территорию страны.

Молдавские пограничники связались с сотрудниками Пограничной службы Украины, в результате чего молдаванина удалось задержать. Его передали властям нашей страны в установленном законом порядке.

58-летний житель Рышканского района сообщил, что планировал попасть в Киев для поиска работы, но в отсутствие проездных документов решился на правонарушение. Мужчина задержан на 72 часа, расследование продолжается.

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