Молдаванин решил незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Киев

Молдаванин решил незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Киев

Правоохранители заметили мужчину в нескольких километрах от границы. Он спешил покинуть территорию страны.

Молдавские пограничники связались с сотрудниками Пограничной службы Украины, в результате чего молдаванина удалось задержать. Его передали властям нашей страны в установленном законом порядке.

58-летний житель Рышканского района сообщил, что планировал попасть в Киев для поиска работы, но в отсутствие проездных документов решился на правонарушение. Мужчина задержан на 72 часа, расследование продолжается.

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