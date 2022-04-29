Молдаванин пытался вывезти из страны партию анаболиков

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Сотрудники Таможенной службы в аэропорту Кишинёва проверили багаж пассажиров рейса Кишинёв-Вена.

В чемодане ​​30-летнего мужчины были обнаружены незадекларированные 1700 таблеток препарата “Кленбутерол” и 405 ампул препарата “Пропандрол”, пишет telegraph.md. Обнаруженные вещества принадлежат к группе анаболиков.

Партия была конфискована, гражданину предстоит ответить за правонарушение.

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