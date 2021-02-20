Молдаванин пытался вывезти из Беларуси более 3 тонн кедровых орехов (ФОТО)

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Более 3,3 тонн кедровых орехов пытался вывезти из Беларуси без декларирования и наличия документов гражданин Молдовы.

Попытку незаконного вывоза пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска “Новая Гута”. Товар был обнаружен в микроавтобусе Volkswagen, который следовал на Украину, пишет belta.by.

Возбуждено уголовное дело. 32-летнему гражданину Молдовы грозит штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

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