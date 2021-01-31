Молдаванин пытался выехать из страны с револьвером

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Инцидент произошёл на КПП “Паланка-Маяки-Удобное”. На выезде из страны пограничники остановили машину Skoda Octavia с украинскими регистрационными номерами.

За рулём был 28-летний молдаванин. При проверке в передней панели авто обнаружили травматический револьвер без патронов. Документа на него у мужчины не было. О запрете на транспортировку оружия он не знал.

Пограничники выясняют все обстоятельства случившегося. Оружие было изъято и направлено на проверку.

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