Молдаванин пытался в обуви провезти через границу поддельные документы

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Житель Шолданешт спрятал два документа в обувь. Случай зарегистрировали на КПП “Леушены”.

Пограничники проверили пассажиров автобуса «Молдова-Германия». У 20-летнего мужчины в кроссовках были обнаружены два румынских удостоверения личности. Выяснилось, что оба документа содержат признаки подделки.

Молодой человек рассказал, что купил паспорта через посредника, заплатив 150 евро за каждый документ.

Оба документа были изъяты, ведётся разбирательство.

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