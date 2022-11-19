Молдаванин пытался в обуви провезти через границу поддельные документы

Молдаванин пытался в обуви провезти через границу поддельные документы

Житель Шолданешт спрятал два документа в обувь. Случай зарегистрировали на КПП “Леушены”.

Пограничники проверили пассажиров автобуса «Молдова-Германия». У 20-летнего мужчины в кроссовках были обнаружены два румынских удостоверения личности. Выяснилось, что оба документа содержат признаки подделки.

Молодой человек рассказал, что купил паспорта через посредника, заплатив 150 евро за каждый документ.

Оба документа были изъяты, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md