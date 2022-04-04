Молдаванин пытался уехать по фальшивому документу в Германию

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Случай задокументировали сотрудники Пограничной полиции Румынии в пункте пропуска “Албица-Яссы”.

39-летний молдаванин был пассажиром рейсового микроавтобуса. При досмотре у мужчины обнаружили румынское удостоверение личности. Паспорт оказался поддельным, пишет echipa.md.

Гражданин признался, что купил документ за 100 евро, чтобы найти работу в Германии. Обстоятельства инцидента выясняются.

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