Молдаванин пытался уехать по фальшивому документу в Германию

Молдаванин пытался уехать по фальшивому документу в Германию

Случай задокументировали сотрудники Пограничной полиции Румынии в пункте пропуска “Албица-Яссы”.

39-летний молдаванин был пассажиром рейсового микроавтобуса. При досмотре у мужчины обнаружили румынское удостоверение личности. Паспорт оказался поддельным, пишет echipa.md.

Гражданин признался, что купил документ за 100 евро, чтобы найти работу в Германии. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md