Молдаванин пытался тайком перевезти через границу люксовые часы

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Сотрудники Пограничной службы Румынии обнаружили у гражданина Молдовы незадекларированные брендовые часы. Инцидент произошёл накануне в пункте пропуска “Албица-Яссы”.

Три пары часов перевозил 43-летний водитель автобуса, следовавшего по рейсу “Кишинёв-Тимишоара”. Молдаванин заявил, что найденное принадлежит ему, а о необходимости декларировать имущество он не знал.

Найденные вещи конфисковали, пишет publika.md. Мужчине придётся заплатить крупный штраф.

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