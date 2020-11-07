Молдаванин пытался провезти в Венгрию партию сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

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Спрятанные в автомобиле табачные изделия обнаружили на украинско-венгерской границе.

За рулём находился 46-летний мужчина. Он предоставил дипломатический паспорт.

Чтобы скрыть контрабандный табак, молдаванин упаковал его в конструктивные полости под обшивкой авто. Также табачными изделиями были заполнены чемодан и несколько полиэтиленовых пакетов, которые находились в багажнике, пишет ukrinform.ru.

Всего из тайников извлекли 3 500 пачек сигарет. Табачные изделия и автомобиль нарушителя были изъяты.

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