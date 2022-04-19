Молдаванин пытался провезти допинг-препараты через таможню

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Таможенники не позволили мужчине вывезти подозрительные таблетки и сильнодействующие смеси.

Гражданин Молдовы, пересекая российско-латвийскую границу, решил не вносить в декларацию препараты, находившиеся в сумке. Во время досмотра у него обнаружили флакончики и блистеры с различными таблетками и растворами, пишет mk-pskov.ru.

Иностранец попытался доказать, что принимает эти препараты сам, однако позднее признался, что купил всё у знакомого. Исследования подтвердили: таблетки, которые перевозил мужчина, содержали сильнодействующее вещество – станозолол.

В отношении гражданина Молдовы возбуждено уголовное дело. За контрабанду сильнодействующих веществ ему грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

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