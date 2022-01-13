Молдаванин пытался провезти через таможню 4 незадекларированные скрипки

Молдаванин пытался провезти через таможню 4 незадекларированные скрипки

Инцидент зарегистрировали сегодня на таможенном посту “Леушены”.

На въезде в Республику Молдова проверку прошли пассажиры микроавтобуса, следовавшего из Великобритании. Один из пассажиров заявил, что перевозит две скрипки. Однако в ходе дополнительного досмотра таможенники обнаружили ещё 4 музыкальных инструмента, которые 35-летний мужчина намеревался ввезти незаконно, пишет deschide.md.

Гражданин не смог предъявить документы, подтверждающие происхождение инструментов. В результате скрипки были изъяты, разбирательство продолжается.

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