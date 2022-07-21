Молдаванин пытался провезти через границу “сувенирный” паспорт

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Инцидент произошёл вчера в пункте пропуска “Леушены”.

К пункту пограничного контроля подъехал автобус, направлявшийся во Францию. Среди пассажиров в салоне находился 29-летний житель Бендер. При дополнительной проверке в портмоне мужчины обнаружили удостоверение личности, якобы выданное компетентными органами Словакии. Подлинность документа вызывала сомнения.

Молодой человек рассказал, что получил документ в подарок и взял с собой как сувенир. Удостоверение личности отправили на экспертизу.

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