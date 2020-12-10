Молдаванин пытался пересечь соседнюю границу, утаив от таможенников люксовые часы (ФОТО)

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Инцидент произошёл 9 декабря в пограничном пункте пропуска “Албица-Яссы”. 34-летний молдаванин был пассажиром микроавтобуса, следовавшего в Бухарест.

В личном багаже мужчины нашли спрятанные от таможенного контроля две пары часов и браслет с названиями известных брендов. Пассажир заявил, что не знал о том, что должен был заполнить декларацию при въезде в соседнюю страну.

Изъятые вещи были переданы на экспертизу, а нарушителю выписали штраф.

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