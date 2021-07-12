Молдаванин пытался пересечь границу с поддельными правами

Молдаванин пытался пересечь границу с поддельными правами

Мужчина купил за 100 евро поддельное водительское удостоверение категории A, B и C. На границе фальсификат обнаружили и изъяли. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл на КПП Скулень, когда проверку проходил автобус рейса Молдова-Франция. Во время проверки документов один из пассажиров, 31-летний житель Штефан-Водского района, заявил, что при нём нет документов, кроме проездных. Однако во время тщательной проверки пограничники обнаружили молдавское водительское удостоверение с признаками фальсификации.

Во время допроса мужчина сообщил, что купил права за 100 евро у “продавца”, которого нашёл на сайте объявлений. Документ был изъят. Нарушитель будет привлечён к уголовной ответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md