Молдаванин пытался пересечь границу с поддельными правами

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Мужчина купил за 100 евро поддельное водительское удостоверение категории A, B и C. На границе фальсификат обнаружили и изъяли.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл на КПП Скулень, когда проверку проходил автобус рейса Молдова-Франция. Во время проверки документов один из пассажиров, 31-летний житель Штефан-Водского района, заявил, что при нём нет документов, кроме проездных. Однако во время тщательной проверки пограничники обнаружили молдавское водительское удостоверение с признаками фальсификации.

Во время допроса мужчина сообщил, что купил права за 100 евро у “продавца”, которого нашёл на сайте объявлений. Документ был изъят. Нарушитель будет привлечён к уголовной ответственности.

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