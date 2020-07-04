Молдаванин пытался пересечь границу с купленными за 1 200 долларов правами

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У жителя села Чоара Хынчештского района во время пограничного контроля обнаружили поддельный документ. Мужчина признался, что купил права два года назад за 1 200 долларов.

Инцидент был зарегистрирован 3 июля на выезде из Молдовы в пункте пересечения “Джурджулешты-Галац”. У 23-летнего пассажира автобуса “Кишинёв-Париж” обнаружили водительские права, выданные украинскими властями. Дополнительные проверки показали, что документ поддельный.

Поддельные права изъяли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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