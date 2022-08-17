Молдаванин пытался пересечь границу по фейковым правам

Молдаванин пытался пересечь границу по фейковым правам

Гражданин Молдовы предъявил итальянские водительские права с признаками подделки. Случай произошёл на КПП “Леушены”.

На въезде в РМ пограничники остановили автомобиль Chevrolet. За рулём находился 24-летний житель Сынжерейского района. Мужчина предъявил водительское удостоверение, выданные компетентными органами Италии, однако проверка показала, что права не являются подлинными.

Документ был изъят и передан на техническую экспертизу. Все обстоятельства выясняются.

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