Молдаванин пытался пересечь границу по фейковым правам

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Гражданин Молдовы предъявил итальянские водительские права с признаками подделки. Случай произошёл на КПП “Леушены”.

На въезде в РМ пограничники остановили автомобиль Chevrolet. За рулём находился 24-летний житель Сынжерейского района. Мужчина предъявил водительское удостоверение, выданные компетентными органами Италии, однако проверка показала, что права не являются подлинными.

Документ был изъят и передан на техническую экспертизу. Все обстоятельства выясняются.

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