Молдаванин пытался пересечь границу по фальшивым правам

Молдаванин пытался пересечь границу по фальшивым правам

Инцидент был задокументирован сегодня на КПП “Леушень”. 

К линии контроля в сторону въезда в страну подъехал автобус с литовскими номерами, за рулём которого находился 30-летний житель Слободзейского района. Во время проверки выяснилось, что водительское удостоверение было сфальсифицировано. Документ якобы был выдан властями РФ в 2020 году.

Мужчина заявил, что получил права законно. Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу.

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