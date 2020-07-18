Молдаванин пытался незаконно вернуться на родину из Украины

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Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы, который, минуя закон, решил вернуться на родину.

Как сообщает bessarabiainform.com, 16 июля местный житель во время выполнения хозяйственных работ увидел подозрительного мужчину, который шёл в сторону границы. Сельчанин немедленно сообщил пограничникам.

Стражи границы предотвратили незаконное пересечение границы, задержав нарушителя. Как выяснилось, 48-летний гражданин Молдовы после неудачных попыток нелегально трудоустроиться в Украине пытался вернуться домой, поскольку имел при себе только ксерокопию паспорта.

В дальнейшем нарушителя привлекут к административной ответственности.

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