Молдаванин проведёт 8 лет в колонии за распространение наркотиков

Молдаванин проведёт 8 лет в колонии за распространение наркотиков

В Белгородской области задержали гражданина Молдовы, который помогал поставлять в регион синтетические наркотические средства в особо крупном размере. Также у мужчины были планы сбыта запрещённых веществ в другие регионы.

Яковлевский районный суд Белгородской области признал виновным гражданина РМ в незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, пишет belnovosti.ru.

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