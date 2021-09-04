Молдаванин проведёт 8 лет в колонии за распространение наркотиков

0

В Белгородской области задержали гражданина Молдовы, который помогал поставлять в регион синтетические наркотические средства в особо крупном размере. Также у мужчины были планы сбыта запрещённых веществ в другие регионы.

Яковлевский районный суд Белгородской области признал виновным гражданина РМ в незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, пишет belnovosti.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.