Молдаванин предъявил пограничникам купленные за 150 долларов права

Молдаванин предъявил пограничникам купленные за 150 долларов права

Инцидент был задокументирован на КПП “Тудора”. Гражданин Молдовы предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение, которое купил за 150 долларов США.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к линии контроля подъехал автомобиль Audi Q7, за рулём которого находился 38-летний житель Теленешт. Среди документов у него было водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. В ходе проверки выяснилось, что права сфальсифицированы. 

Нарушитель признался, что купил подделку осознанно. Мужчине разрешили пересечь границу за рулём машины после того, как он предъявил настоящее удостоверение, выданное украинскими властями.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md