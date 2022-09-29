Молдаванин предъявил пограничникам купленные за 150 долларов права

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Инцидент был задокументирован на КПП “Тудора”. Гражданин Молдовы предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение, которое купил за 150 долларов США.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к линии контроля подъехал автомобиль Audi Q7, за рулём которого находился 38-летний житель Теленешт. Среди документов у него было водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. В ходе проверки выяснилось, что права сфальсифицированы.

Нарушитель признался, что купил подделку осознанно. Мужчине разрешили пересечь границу за рулём машины после того, как он предъявил настоящее удостоверение, выданное украинскими властями.

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