Молдаванин предъявил фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса румынским пограничникам

Инцидент произошёл этой ночью на КПП “Албица”.
33-летний мужчина намеревался заехать в Румынию в качестве пассажира грузовика. Помимо удостоверяющих личность документов он предъявил румынским пограничникам сертификат о вакцинации против коронавируса, выданный в РМ. Правоохранители проверили справку и выяснили, что она фальшивая.
Молдаванин признался, что получил сертификат через незнакомого человека. Обстоятельства случившегося выясняются.
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