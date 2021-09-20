Молдаванин предъявил фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса румынским пограничникам

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Инцидент произошёл этой ночью на КПП “Албица”.

33-летний мужчина намеревался заехать в Румынию в качестве пассажира грузовика. Помимо удостоверяющих личность документов он предъявил румынским пограничникам сертификат о вакцинации против коронавируса, выданный в РМ. Правоохранители проверили справку и выяснили, что она фальшивая.

Молдаванин признался, что получил сертификат через незнакомого человека. Обстоятельства случившегося выясняются.

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