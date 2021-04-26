Молдаванин попытался провезти через соседнюю границу крупную контрабанду обуви

0

Сотрудники Пограничной полиции пункта пропуска “Албица” остановили мужчину с молдавским гражданством, который перевозил контрафактный товар из Турции в Молдову.

Случай произошёл в конце прошлой недели. 37-летний гражданин Молдовы управлял грузовиком с полуприцепом и перевозил груз из Турции. В ходе контроля пограничники обнаружили 138 лотов с контрафактной спортивной обувью по 8 коробок в каждом.

Партия товаров с признаками подделки была задержана, пишет echipa.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.