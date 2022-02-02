Молдаванин попытался провезти через Брянск более 240 литров вина

Молдаванин попытался провезти через Брянск более 240 литров вина

Гражданин Молдовы пытался нелегально провезти через границу 241 литр домашнего вина. В автомобиле мужчины обнаружили 109 пластиковых бутылок.

Водитель рассказал, что приобрёл вино на рынке и вёз в личных целях, пишет bryansktoday.ru. Однако он не учёл, что перемещать через границу более 5 литров алкоголя запрещено.

Правоохранители завели административное дело, мужчине грозит штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md