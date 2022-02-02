Молдаванин попытался провезти через Брянск более 240 литров вина

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Гражданин Молдовы пытался нелегально провезти через границу 241 литр домашнего вина. В автомобиле мужчины обнаружили 109 пластиковых бутылок.

Водитель рассказал, что приобрёл вино на рынке и вёз в личных целях, пишет bryansktoday.ru. Однако он не учёл, что перемещать через границу более 5 литров алкоголя запрещено.

Правоохранители завели административное дело, мужчине грозит штраф.

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