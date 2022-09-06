Молдаванин попался на границе с чужими поддельными документами

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К контрольно-пропускному пункту ” Леушены” подъехал рейсовый микроавтобус, следовавший в Германию. Пограничники проверили пассажиров.

Один из них был заметно взволнован, что привлекло внимание правоохранителей. В багаже 24-летнего мужчины нашли конверт с тремя румынскими документами. Все они оказались поддельными.

Пассажир рассказал, что конверт вместе с содержимым ему передали для перевозки в Германию. Сомнительную “находку” изъяли, ведётся расследование.

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