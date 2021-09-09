Молдаванин погиб в жутком ДТП в Италии

36-летний молдаванин погиб в страшном ДТП в Италии. Как пишет местная пресса, наш соотечественник, находясь за рулём фуры, не заметил на трассе другой большегруз и врезался в него.

Удар был фатальным. Молдаванина зажало в кабине, его труп вызволили спасатели. Ещё два человека получили травмы различной степени тяжести.